بمعالج ثوري وتصميم مفاجئ.. تسريبات تكشف عن Oppo Find N6 القابل للطي القادم

تعمل شركة أوبو، حاليا على تطوير هاتفها القابل للطي من الجيل المقبل Oppo Find N6، وفقا لتقارير مسربة.

وكان هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N5 قد تم إطلاقه العام الماضي ليكون أول هاتف قابل للطي مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite.

ومن المتوقع أن يكون Find N6 هو الهاتف القابل للطي الأول في العالم الذي سيأتي مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع موعد محتمل للإطلاق في أوائل عام 2026.



مواصفات Oppo Find N6 المتوقعة وفقا للتسريبات



بحسب التسريبات الأخيرة، سيأتي هاتف Oppo Find N6 بشاشة خارجية بحجم 6.6 بوصة وشاشة قابلة للطي داخلية بحجم 8.1 بوصة.

وعلى الرغم من أن الهاتف سيكون أنحف وأخف وزنا مقارنة بالنسخة السابقة، إلا أنه سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير أو أكثر.



أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فسيتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني LYT-808 بحجم مستشعر 1/1.4 بوصة، كما سيشمل الجهاز عدسة واسعة الزاوية، وعدسة بيريسكوبية رفيعة مع دعم تكبير بصري 3x، بالإضافة إلى مستشعر متعدد الأطياف.

Oppo Find N5

على غرار سلسلة Find X9، من المتوقع أن يأتي هاتف Find N6 مزودا بنظام التشغيل Android 16 وواجهة أوبو ColorOS 16.

كما سيحمل الهاتف بعض الميزات الأخرى مثل زر Plus، ومستشعر بصمة مدمج في الجانب، ودعم الشحن اللاسلكي، بينما لم يتم ذكر تصنيف IP الدقيق، يشاع أنه سيقدم مقاومة كاملة للماء، وهو ما يتوقع أن يكون مشابها لتصنيف IPX8/9 في Find N5.

وكان هناك تسريب سابق يشير إلى أن الهاتف سيتميز ببنية مصنوعة من التيتانيوم.

على الرغم من عدم ذكر موعد محدد لإطلاق الهاتف، يتوقع أن يظهر Oppo Find N6 في الربع الأول من عام 2026.



مستقبل هواتف أوبو القابلة للطي



لم تطلق أوبو هاتفا قابلا للطي من طراز Find N Flip منذ إطلاقه في 2023، ومن المتوقع أن تكشف الشركة في العام المقبل عن هاتف Find N6 Flip، ولكن لم تتوفر أي معلومات دقيقة حول موعد إطلاقه بعد.