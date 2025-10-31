أبرز الفروقات بين أوبو Find X9 Pro و Find X8 Pro.. ما الجديد؟

أعلنت شركة أوبو رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Find X9 وFind X9 Pro، مع وعد بتقديم “تجربة استثنائية شاملة”، ويأتي الهاتف الرائد X9 Pro ليحمل ترقية مهمة مقارنة بإصدار العام الماضي X8 Pro، إليك أبرز الفروقات بين الطرازاين.

أبرز الفروقات بين أوبو Find X9 Pro وFind X8 Pro

المعالج والأداء

كلا الهاتفين يعملان بمعالجات “ميدياتك” بدلا من معالجات كوالكوم Snapdragon، حيث يأتي Find X8 Pro بمعالج Dimensity 9400، بينما يعمل Find X9 Pro بمعالج Dimensity 9500 الذي يعد بتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 32% وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 55% مع تعزيز قدرات الرسوميات.

الكاميرا



يتميز هاتف أوبو Find X9 Pro بنظام كاميرات Hasselblad الجديد، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا عريضة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية قوية بدقة 200 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف محرك الصور LUMO لتعزيز الوضوح ونطاق الألوان والديناميكية، مع تكبير بصري حتى 13.2x وخوارزمية Super Zoom تصل إلى 120x.

كما يدعم الهاتف عدسة Hasselblad Teleconverter التي توفر تكبيرا رقميا يصل إلى 200x للصور و50x للفيديو، لتكون تجربة التصوير الاحترافية أكثر وضوحا، خاصة في الحفلات والمناسبات.

هاتف أوبو Find X9 Pro

البطارية والشاشة

يحمل هاتف أوبو Find X9 Pro، بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، وهي الأكبر في هواتف أوبو الرائدة، مع شاشة مزودة بحواف رفيعة للغاية 1.15 ملم ودقة عالية، معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3600 شمعة، وتقنية حماية العين.

هاتف أوبو Find X8 Pro

السعر والتوافر

سيكون هاتف Oppo Find X9 Pro متاحا اعتبارا من أوائل نوفمبر للبيع بسعر يبدأ من 1099 جنيه إسترليني / 1299 يورو، بينما لا يزال Find X8 Pro متاحا بسعر رسمي يبلغ 1049 جنيه إسترليني.

يعد Oppo Find X9 Pro هاتفا واعدا بفضل المعالج المطور، البطارية الضخمة، وكاميرا 200 ميجابكسل، إلا أن الفروق مقارنة بـ X8 Pro قد لا تكون كبيرة بما يكفي لتبرير الترقية للمستخدمين الذين يمتلكون بالفعل هاتفا رائدا من 2024، ومع ذلك، من المتوقع أن يشعر مستخدمو الهواتف القديمة بفرق واضح في الأداء والكاميرا.