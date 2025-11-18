كامل الوزير: ميزانية تطوير الموانئ 33 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط لها منذ عام 2002 للظهور بالشكل الذي خرج به اليوم.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الظروف حالت من تنفيذ هذا المخطط، وفي 2014 خططنا بالنهوض بكل قطاعات الحياة في مصر وليس النقل فقط، استفادة من تجارب الدول الأولى في العالم.

وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه قناعة بعدم وجود مستثمرين في مصر إلا بتطوير البنية التحتية، وخططنا لتطوير الموانئ بـ 300 مليار جنيه مصري، من إجمالي ميزانية تطوير قطاع النقل المقدرة بـ 2 تريليون جنيه مصري.

وأشار إلى أننا الآن نمتلك 14 ميناء يجب تطويرهم لأن أعماق الموانئ لا تدخل مركب عملاقة محملة بحاويات وبضائع ثقيلة، فكانت المراكب تأتي خارج الميناء تفرغ حمولتها.

وأوضح أننا كنا ندفع غرامات سنوية للمراكب التي تفرغ حمولتها وتنتظر في الخارج، حوالي 3 مليار دولار وبعض السنين وصلنا إلى 7 مليار دولار، فلما نيجي نصرف 300 مليار جنيه مصري لتطوير الموانئ وتدخل المراكب الكبيرة والعملاقة بدون تفريغ الحمولة وعدم تحمل غرامات جديدة.