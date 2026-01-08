ميرنا وليد: الراعي والنساء أهم محطاتي.. وسعاد حسني جاتلي في الحلم

حلت الفنانة ميرنا وليد ضيفة خلال برنامج ورقة بيضا المذاع على شاشة قناة النهار من تقديم الاعلامية يمني بدراوي، وتحدثت فيه عن أعمالها خلال الفترة المقبلة وتفاصيل حياتها الفنية والشخصية .

وأعلنت ميرنا وليد عن تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "قرن الشيطان" وتتعاون من خلاله مع كوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة إلهام شاهين قائلة، "المسلسل فكرته جديدة علي الجمهور، وهو من الاعمال المميزة، ويعتمد معظم أحداثه علي الجرافيك لذلك سوف يأخذ وقتا أكبر".

وتحدثت ميرنا عن فترة ابتعدت فيها عن مشوارها الفنى قائلة، " بسبب أنني تزوجت وأنجبت بناتي ابتعدت عن الوسط فترة، بالاضافة إلى أنني تعرضت لحرب من بعض الأشخاص في الوسط الفني، وفجأة تم استبعادي من بعض الأعمال الفنية".

وأشارت إلى أن تعاونها مع الفنانة سعاد حسني بفيلم الراعي والنساء كان من أهم المحطات في مشوارها الفني قائلة " من كواليس التصوير حديث جمعني بسعاد حسني وهي تقول لي انها طلبت من المخرج علي بدرخان أن يتم استبعادي بسبب خوفي الشديد بعد مقابلتها الأولى".

وعن وفاة الفنانة سعاد حسني قالت " بعد وفاتها سمعت بشائعة سبب وفاتها، ولم أصدقهم وجاءت لي في الحلم وقالت لي مصدقاهم قولتلها لا طبعا، فسعاد حسني لم تمت منتحرة كما أشيع".

وعن انتشار أخبار تفيد وفاتها خلال السنوات الماضية قالت، " لا أعلم مصدر تلك الشائعة ولكن عندما توفيت الفنانة ميرنا المهندس أشخاص كثيرون تحدثوا مع والدتي وخلطوا بين الاسمين".

ميرنا وليد تعلق على أزمة محمد صبحي

وعلقت ميرنا وليد علي أزمة الفنان محمد صبحي الأخيرة بشأن السائق الخاص به قائلة، " كل شخص له ظروفه الخاصة، قبل تلك الواقعة كنت في زيارة خاصة له وكان مريضا ولم يستطع الحركة بشكل طبيعي ".

ودخلت ميرنا وليد في حالة بكاء شديدة أثناء الحديث عن أسرتها، وطلبت إنهاء الحديث مشيرة إلى أن عائلتها هل كل شيء بالنسبة لها.