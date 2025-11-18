كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث معنا عن الانتخابات البرلمانية وقال بمنتهى الصراحة "معنديش مانع أعيد كل الانتخابات إذا لم تعبر عن رأي المواطن المصري وتفرز مجلس نواب شرعي ويقود العملية التشريعية بنزاهة".

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال هذه التصريحات بالنص لي ولعدد من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس بمعزل عن المصريين، ويسمع ويطلع على كل التقارير والجرائد والسوشيال ميديا.

وتابع: الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الشفافية والصراحة والمكاشفة وعايز كل حاجة تبقى مظبوطة بصرف النظر عن انشغاله بالسياسة الخارجية والملفات الملتهبة من حولنا.