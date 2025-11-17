قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
موقف الأهلي من استعادة رامي ربيعة
الوطنية للانتخابات: من العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة الانتخابات توجيه الناخبين
قطع عنها المياه والكهرباء.. محامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات
النائبة نشوى الديب: بيان الرئيس السيسي أكد أن الدولة لا تقبل المساس بنزاهة العملية الانتخابية

هاني حسين

عبرت النائبة نشوى الديب، المرشحة عن دائرة إمبابة بالجيزة، عن سعادتها البالغة بعد صدور بيان الرئيس السيسي اليوم بشأن التجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية قائلة: "يغمرني السعادة البالغة بعد بيان الرئيس، وأثمن بشدة بيان فخامة الرئيس الذي جاء في وقت حساس  والذي كان وواضح وحاسم، والذي يؤكد أن الدولة لا تقبل على الإطلاق المساس بنزاهة العملية الانتخابية".


وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن بيان الرئيس اليوم أثبت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وأنه لا فرق بين مرشح قائمة ومرشح على مقعد فردي أو مرشح مستقل أو مرشح عن أحد الأحزاب، قائلة: "مافيش حد مميز عن الآخر، وأن العملية الانتخابية لا يجب أن تخرج عن نزاهتها".


وعن المشكلات التي واجهتها في الانتخابات والتي أدت لإعلان انسحابها، قالت: "أنا شايفة نفسي في كلمة قالها الرئيس اليوم، لأنني لمست الكثير من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في الدائرة عندي، مثل توجيه الجمعيات الفاعلة وحشدها وتوجيهها على مرشحين بعينهم، وعن عمل توكيلات خاصة منعنا وقالوا لنا توكيلات عامة فقط، وبالتالي أعاق هذا عملنا".

وأضافت: "بعد قراري بالانسحاب، أصرت كثير من الناس على التوجه للجان لمنحي صوتها، وعددهم بلغ نحو 13 ألف صوت تقريبًا، إلا 14 صوت، وهذا يدل على إرادة الناخبين بالرغم من انسحابي".


وكشفت أنه إذا قامت  الهيئة الوطنية   بالبت في الخروقات في دائرة أمبابة  وإعادة الانتخابات بها سوف تخوضها  قائلة: لو أعيدت الانتخابات هنزل فيها لان العين الرقابية  في هذه الحالة ستكون موجودة ومتوافرة "

