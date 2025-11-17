النائبة نشوى الديب: بيان الرئيس السيسي أكد أن الدولة لا تقبل المساس بنزاهة العملية الانتخابية

عبرت النائبة نشوى الديب، المرشحة عن دائرة إمبابة بالجيزة، عن سعادتها البالغة بعد صدور بيان الرئيس السيسي اليوم بشأن التجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية قائلة: "يغمرني السعادة البالغة بعد بيان الرئيس، وأثمن بشدة بيان فخامة الرئيس الذي جاء في وقت حساس والذي كان وواضح وحاسم، والذي يؤكد أن الدولة لا تقبل على الإطلاق المساس بنزاهة العملية الانتخابية".



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن بيان الرئيس اليوم أثبت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وأنه لا فرق بين مرشح قائمة ومرشح على مقعد فردي أو مرشح مستقل أو مرشح عن أحد الأحزاب، قائلة: "مافيش حد مميز عن الآخر، وأن العملية الانتخابية لا يجب أن تخرج عن نزاهتها".



وعن المشكلات التي واجهتها في الانتخابات والتي أدت لإعلان انسحابها، قالت: "أنا شايفة نفسي في كلمة قالها الرئيس اليوم، لأنني لمست الكثير من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في الدائرة عندي، مثل توجيه الجمعيات الفاعلة وحشدها وتوجيهها على مرشحين بعينهم، وعن عمل توكيلات خاصة منعنا وقالوا لنا توكيلات عامة فقط، وبالتالي أعاق هذا عملنا".

وأضافت: "بعد قراري بالانسحاب، أصرت كثير من الناس على التوجه للجان لمنحي صوتها، وعددهم بلغ نحو 13 ألف صوت تقريبًا، إلا 14 صوت، وهذا يدل على إرادة الناخبين بالرغم من انسحابي".



وكشفت أنه إذا قامت الهيئة الوطنية بالبت في الخروقات في دائرة أمبابة وإعادة الانتخابات بها سوف تخوضها قائلة: لو أعيدت الانتخابات هنزل فيها لان العين الرقابية في هذه الحالة ستكون موجودة ومتوافرة "