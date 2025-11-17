قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
توك شو

المصرية لحقوق الإنسان: بيان الرئيس السيسي أكد احترام الدولة لإرادة الناخبين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بيان الرئيس السيسي اليوم بشأن ما شهدته المرحلة الأولى للانتخابات في بعض الدوائر قوبل بقبول غير مسبوق، ولاقي راحة واسعة في الشارع المصري، معتبرًا أن الرئيس السيسي صحح أخطاء العملية الانتخابية.


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن بيان الرئيس السيسي أكد احترام الدولة المصرية لإرادة الناخبين.


وبيّن أن الرسالة الرابعة من بيان الرئيس السيسي اليوم كانت رسالة صادمة لمن يحاول العبث بالعملية الانتخابية، لأن البيان أكد حرص الرئيس على أن تكون الانتخابات في مصر معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن رغبة وإرادة المصريين.


وذكر شيحة أن هناك ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة بين الانتخابات على المقاعد الفردية والقائمة، وهذا يعني أن عدد الحضور في الصندوق يؤثر على نسبة الخمسة بالمئة التي يجب أن تحصل عليها القائمة، وهو ارتباط وثيق.


واصل قائلًا: المرشحون في العملية الانتخابية يجب أن يشعروا بالعدالة والإنصاف في العملية الانتخابية، ومن ثم فإن الحديث عن الدعاية الانتخابية مؤثر بشكل كبير. وعندما يتجاوز المرشح سقف الدعاية الانتخابية البالغ خمسمئة ألف جنيه بأضعاف مضاعفة، فإن هذا يؤثر في جوهر العملية الانتخابية، لأنه يعني أن من ينفق أكثر سيحصل على أصوات أكثر، وسيؤثر ذلك في نتيجة الانتخابات.


وكشف أنه  وحتى هذه اللحظة  بإعتبار متابعه المنظمة التي رأسها  للعملية الانتخابية   لم يتم إحاله مرشح واحد  بسبب تجاوز سقف الدعايا الانتخابية للمحكمة المختصة لزيادة  حد الانفاق  قائلاً : "  الامال معقودة  أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات  من ممارسة دورها في إلغاء الانتخابات في كافة الدوائر التي قدم فيها الطعون "

الانتخابات اخبار التوك شو انتخابات النواب مصر الوطنية للانتخابات

