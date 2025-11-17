المصرية لحقوق الإنسان: بيان الرئيس السيسي أكد احترام الدولة لإرادة الناخبين

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بيان الرئيس السيسي اليوم بشأن ما شهدته المرحلة الأولى للانتخابات في بعض الدوائر قوبل بقبول غير مسبوق، ولاقي راحة واسعة في الشارع المصري، معتبرًا أن الرئيس السيسي صحح أخطاء العملية الانتخابية.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن بيان الرئيس السيسي أكد احترام الدولة المصرية لإرادة الناخبين.



وبيّن أن الرسالة الرابعة من بيان الرئيس السيسي اليوم كانت رسالة صادمة لمن يحاول العبث بالعملية الانتخابية، لأن البيان أكد حرص الرئيس على أن تكون الانتخابات في مصر معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن رغبة وإرادة المصريين.



وذكر شيحة أن هناك ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة بين الانتخابات على المقاعد الفردية والقائمة، وهذا يعني أن عدد الحضور في الصندوق يؤثر على نسبة الخمسة بالمئة التي يجب أن تحصل عليها القائمة، وهو ارتباط وثيق.



واصل قائلًا: المرشحون في العملية الانتخابية يجب أن يشعروا بالعدالة والإنصاف في العملية الانتخابية، ومن ثم فإن الحديث عن الدعاية الانتخابية مؤثر بشكل كبير. وعندما يتجاوز المرشح سقف الدعاية الانتخابية البالغ خمسمئة ألف جنيه بأضعاف مضاعفة، فإن هذا يؤثر في جوهر العملية الانتخابية، لأنه يعني أن من ينفق أكثر سيحصل على أصوات أكثر، وسيؤثر ذلك في نتيجة الانتخابات.



وكشف أنه وحتى هذه اللحظة بإعتبار متابعه المنظمة التي رأسها للعملية الانتخابية لم يتم إحاله مرشح واحد بسبب تجاوز سقف الدعايا الانتخابية للمحكمة المختصة لزيادة حد الانفاق قائلاً : " الامال معقودة أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات من ممارسة دورها في إلغاء الانتخابات في كافة الدوائر التي قدم فيها الطعون "