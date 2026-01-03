قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير شتوي.. 10 أمراض قلبية تزداد حدتها في البرد

أمراض تزيد حدتها في فصل الشتاء
أمراض تزيد حدتها في فصل الشتاء
هاجر هانئ

يحذر أطباء القلب من أن فصل الشتاء يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى انقباض الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة لزوجة الدم، ما يُضعف الدورة الدموية ويزيد من خطر التجلط. 

وتزداد حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، واضطراب النظم القلبي، والانسداد الرئوي، والذبحة الصدرية بشكل حاد خلال الأشهر الباردة، خاصة لدى الأفراد المعرضين للخطر أو الذين تم تشخيصهم بالفعل.

تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تُسجل أكثر من 20.5 مليون حالة وفاة سنويًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

ووفقًا للأطباء، فإن عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، والنظام الغذائي غير الصحي، والتبغ، وتلوث الهواء، تُؤدي إلى وفيات يُمكن الوقاية منها، على الرغم من الجهود العالمية المبذولة للحد من هذا الاتجاه.

كذلك، يزداد عدد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية في الطقس البارد.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الزيادة الموسمية مرتبطة بعوامل مثل انخفاض درجات الحرارة، وقلة الحركة، وارتفاع تلوث الهواء، والعدوى الفيروسية والبكتيرية، والتغيرات في النظام الغذائي. 

ونظرًا لتغير التركيب الكيميائي للدم مع تغير الفصول، يزداد خطر الإصابة باضطرابات الهرمونات وعوامل التخثر.

مشاكل القلب التي ترتفع بشكل صامت في فصل الشتاء

تتضمن بعض مشاكل القلب والأوعية الدموية التي يجب الحذر منها، خاصة في الطقس البارد، ما يلي:

- ارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم خطرًا صحيًا كبيرًا خلال أشهر الشتاء، حيث قد تتقلص الأوعية الدموية، ما يجعل القلب يضخ الدم بجهد أكبر.

ووفقًا للأطباء، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم - خاصة كبار السن - والذين يعانون من أمراض القلب، يحتاجون إلى توخي الحذر الشديد في الطقس البارد، ما يتطلب مراقبة منتظمة وتعديلات في نمط الحياة.

- الانصمام الرئوي

يحدث الانصمام الرئوي في الغالب نتيجة انقباض الأوعية الدموية خلال فصل الشتاء، ما يزيد من تخثر الدم ويقلل من نشاط القلب، وبالتالي يُجهد القلب، خاصةً لدى كبار السن والنساء.

وتُعرف هذه الحالة بانسداد في أحد شرايين الرئتين، وغالبًا ما يكون سببها جلطة دموية انتقلت من وريد عميق.

يقول الأطباء إن البرد نفسه يسبب إجهادًا فسيولوجيًا ويزيد من ضغط الدم وإجهاد القلب، ما يجعل تكوين الجلطات الدموية أكثر احتمالًا.

- فشل القلب

يُعد فشل القلب أحد أخطر مشاكل القلب التي تهدد الحياة، ويزداد خطره بشكل كبير في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس التي ترفع ضغط الدم وتزيد من عبء العمل على القلب، ما يجعل الدم أكثر لزوجة وعرضة للتجلط. 

ويقول الأطباء إن كل هذه العوامل تُفاقم التهابات الجهاز التنفسي، ما يُجهد القلب، خاصةً لمن يعانون من أمراض مُسبقة.بل وقد يستمر الخطر لأيام بعد التعرض للبرد.

- تمزق وتسلخ الأبهر

يُعد تمزق الشريان الأورطي وتسلخه - وهو تمزق في البطانة الداخلية للشريان الأورطي يسمح بتدفق الدم بين الطبقات - من المخاطر الرئيسية في فصل الشتاء والتي غالباً ما تبلغ ذروتها في يناير - وترتبط بالطقس البارد حيث يعاني معظم الأشخاص من ارتفاع مستويات ضغط الدم والإجهاد الوعائي.

يقول الأطباء إن عوامل مثل التهابات الجهاز التنفسي والتوتر الناتج عن العطلات تنشط الجهاز العصبي، وتضيق الأوعية الدموية، وتزيد من كثافة الدم، ما يزيد من المخاطر.

- نزيف دماغي غير رضّي

يقول الخبراء إن هناك خطرًا كبيرًا لزيادة حالات النزيف الدماغي غير الرضحي، وهو نوع من السكتة الدماغية التي تحدث عندما يكون هناك نزيف داخل الدماغ، وليس بسبب إصابة.

ووفقاً للخبراء، فإن هذا التباين الموسمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بانخفاض درجات الحرارة المحيطة، وهو واضح بشكل خاص لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقاً.

- السكتة الدماغية

ترتفع حالات السكتة الدماغية في فصل الشتاء، حيث تبدأ الأوعية الدموية بالانقباض، ما يزيد من ضغط الدم، ويتفاقم ذلك بسبب الطقس البارد الذي يؤدي إلى الالتهاب، وعوامل نمط الحياة مثل قلة النشاط.

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

- الرجفان الأذيني أو AFib

يؤدي الرجفان الأذيني (AFib)، الذي يتسبب في عدم انتظام ضربات الحجرات العلوية للقلب، إلى زيادة كبيرة في النوبات وحالات دخول المستشفى والسكتات الدماغية المرتبطة بها، والتي ترتفع بشكل حاد في فصل الشتاء بسبب درجات الحرارة الباردة التي تجهد الجهاز القلبي الوعائي، وزيادة أمراض الجهاز التنفسي، وارتفاع ضغط الدم، والتغيرات في ضغط الهواء، والجفاف، والعوامل المتعلقة بالعطلات مثل التوتر والنظام الغذائي والكحول.

يقول الأطباء إن التعرض للبرد ينشط الجهاز العصبي الودي، ما يزيد من ضغط الدم، وإجهاد الأذين، وتجلط الدم.

- عدم انتظام ضربات القلب البطيني

تُعد اضطرابات ضربات القلب البطينية عامل خطر رئيسيا في فصل الشتاء، ويرجع ذلك في الغالب إلى مزيج من الاستجابات الفسيولوجية للبرد وعوامل نمط الحياة الموسمية التي تضع ضغطًا إضافيًا على القلب.

في فصل الشتاء، تضيق الأوعية الدموية في جسمك بشكل طبيعي للحفاظ على حرارة الجسم، ما يزيد من ضغط الدم ويجبر قلبك على العمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب لدى الأفراد المعرضين للخطر.

 - الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية، والمعروفة أيضًا باسم الذبحة الصدرية، هي ألم أو انزعاج في الصدر ناتج عن عدم حصول عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، وعادةً ما يكون ذلك بسبب تضيّق الشرايين التاجية نتيجة تراكم اللويحات.

ووفقًا للخبراء، تزداد حالات الذبحة الصدرية في فصل الشتاء لأن درجات الحرارة المنخفضة تتسبب في انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم الغني بالأكسجين، ما يزيد من ضغط الدم والإجهاد.

يمكن أن يؤدي هذا المزيج من تضيق الأوعية الدموية وزيادة الطلب والإجهاد البدني إلى تحفيز أو تفاقم نوبات الذبحة الصدرية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الشريان التاجي الموجودة مسبقًا.

المصدر: timesnownews

الشتاء أطباء القلب أمراض القلب الدورة الدموية

