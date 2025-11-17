هل الطعون تؤجل انتخابات المرحلة الثانية للبرلمان؟ أحمد البنداري يجيب

علق المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على المنشور الذي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات.

وقال المستشار البنداري في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تشكيلها قضائية في كافة إجراءاتها، متابعًا " الرئيس على صفحته الرسمية لما أثار هذا الأمر يعني أنه مقدر نبض الشارع".

وتابع "نحن لسنا بمعزل وكلنا شايفين الوضع والهيئة أمينة على أصوات الناخبين وحريصين على الوصول إلى الصوت ومن يمثله وفق لإرادة الناخبين سواء توجيهه أو إجباره على اختيار بعينه، غدًا سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى بما فيها ما سيتم اتخاذه ولدينا 88 طعنا على مستوى الـ14 محافظة في الـ70 دائرة انتخابية".

واستطرد "الطعون يجب أن تكون مقدمة بالدليل وهناك 36 دائرة من دون طعون، ونحن لا نبتغي غير وجه ربنا ولا يملى علينا قرار وكل المواطنين لابد أن يتأكدوا أن أصواتهم أمانة لدينا وإحنا حريصين على هذه الأمانة ونعاهد الله أن يكون كل صوت كما يستحقه".

وأردف "تم متابعة كل الذي تم نشره على مواقع السوشيال ميديا والقنوات الفضائية سيتم متابعته والمؤثر فقط ما سيتم متابعته في حالة قبول تظلم أو غيره وسيتم إخطار صاحب الأمر ويتم إعادة الانتخاب وذكر جدول زمني جديد بعيدًا عن المرحلة الثانية من الانتخابات".