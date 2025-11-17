أحمد بنداري: جدول زمني جديد للانتخابات حال إلغائها في بعض الدوائر

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة ولا يملى عليها أي قرارات، وكافة الإجراءات تتخذ وفقا للقواعد القانونية.

وأضاف أحمد بنداري، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع كافة التظلمات وتقوم بفحصها من مجلس الإدارة، وهناك قرارات ستتخذ غدا بإذن الله.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع نبض الشارع، ووصل إليها كل ما يدور في الشارع، فنحن أمناء على أصوات الناخبين، وحريصين على وصول صوت الناخب للصندوق واختيار من يمثله وفقا لإرادته.

وأشار إلى أن كل ما يؤثر على إرادة الناخبين وعدم وجود حصر عددي في بعض اللجان، تحت نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن الهيئة تسلمت طعون عددها 88 طعن على 14 محافظة في 70 دائرة انتخابية، وهناك دوائر بلا طعون نهائيا عددهم 36 دائرة لم يتقدم أحد فيها بطعون عن العملية الانتخابية.

وتابع: حال إلغاء الانتخابات في دائرة معينة، يجب إعادة الانتخابات مرة أخرى ويتم تحديد جدول زمني لهذه الدائرة سواء تم إلغاء الدائرة كاملة أو في بعض اللجان.