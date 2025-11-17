حسام بدراوي: التعددية ضرورة برلمانية ودعوة لضمان نزاهة الانتخابات

أكد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي أن تشكيل أي تكتل سياسي داخل مجلس النواب يجب أن يتم بعد انتهاء الانتخابات، وليس قبلها، حتى يمتلك هذا التكتل قوة وتأثيرًا حقيقيًا داخل البرلمان.

وأوضح بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن وجود تعددية حزبية داخل المجلس مسألة أساسية، مشيرًا إلى تجربته السابقة في تأسيس حزب سياسي قبل أن يغادره بعد ما وصفه بـ«اختطاف الحزب من قبل بعض الأفراد»، مما أدى إلى تراجع أدائه بعد رحيله.

وأضاف بدراوي أنه يميل إلى الفكر الليبرالي الاجتماعي، وأن دعمه يتجه نحو أحزاب مثل «العدل» و«الوعي» لأنها تتبنى نفس الرؤية القائمة على حرية السوق ودور القطاع الخاص، مؤكدًا أنه «غير مقبول أن تنافس مؤسسات الدولة القطاع الخاص».

وفي تعليقه على مسار الانتخابات، قال بدراوي إن الشكاوى التي تظهر ليست كلها تعبيرًا عن ظلم، لكنه اعترف بوجود تجاوزات في بعض اللجان، معتبرًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواجه «مهمة شاقة» وسط توقعات بزيادة إقبال الناخبين في جولة الإعادة.

وتطرق بدراوي إلى مشاركته السابقة في الحوار الوطني، موضحًا أنه كان مسؤولًا عن ملف رؤية مصر 2030، وأنه لم يجد مناقشة جادة لما قدمه، وهو ما دفعه إلى عدم العودة للمشاركة مرة أخرى.

وأشار إلى تصريحات المستشار حازم بدوي التي أكد فيها أن «أي نائب لن يدخل البرلمان إلا بإرادة الشعب»، معلقًا: «أحييه على هذا الكلام، لكن عليه التأكد من تطبيقه». وأكد أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تتسق مع الدستور المصري وتدعم الإرادة الشعبية.

وفي ختام حديثه، قال بدراوي: «أنا أؤيد الرئيس السيسي بالكامل، لكن بعض المؤسسات قد لا تنفذ توجيهاته بالقدر الكافي»، مطالبًا بتشديد الرقابة لضمان تنفيذ التوجيهات بشكل كامل.