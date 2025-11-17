قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
توك شو

الوطنية للانتخابات: من العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة الانتخابات توجيه الناخبين

هاني حسين

أجاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول العيب الجوهري قانونًا الذي قد يؤدي لإعادة الانتخابات في المرحلة الأولى، قائلاً: "وفقًا للقانون، العيوب الجوهرية المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، وبالأخص على سبيل المثال عملية رصد الأرقام، أو توجيه ناخبين بما يؤثر على إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم… هذه هي المعايير الجوهرية المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، والتي قد تنتهي بنتائج غير معبرة عن إرادة الناخبين."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، حول ما إذا كان هناك عدد معين من الدوائر أو اللجان التي إذا رُصدت فيها مخالفات بالتوجيه يؤدي لإلغاء المرحلة بالكامل، قال: "ليست بالمنحى ده.. الحالة التي تعيشها مصر هي حالة سياسية جديدة، والهيئة الوطنية للانتخابات رصدت هذا الأمر، وكافة الإجراءات التي أشار إليها الرئيس على صفحته الرسمية اليوم هي محط نظر الهيئة الوطنية. 


أردف : " مجلس الإدارة لديه تقرير بكافة التفاصيل والتظلمات وما أُثير فيها من أمور قد تؤثر في العملية الانتخابية، وسيصدر مجلس الإدارة قرارًا متعلقًا بهذه الأمور مع إعلان نتائج المرحلة الأولى غدًا."

الانتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب اخبار التوك شو مصر

