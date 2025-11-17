الوطنية للانتخابات: من العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة الانتخابات توجيه الناخبين

أجاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول العيب الجوهري قانونًا الذي قد يؤدي لإعادة الانتخابات في المرحلة الأولى، قائلاً: "وفقًا للقانون، العيوب الجوهرية المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، وبالأخص على سبيل المثال عملية رصد الأرقام، أو توجيه ناخبين بما يؤثر على إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم… هذه هي المعايير الجوهرية المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، والتي قد تنتهي بنتائج غير معبرة عن إرادة الناخبين."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، حول ما إذا كان هناك عدد معين من الدوائر أو اللجان التي إذا رُصدت فيها مخالفات بالتوجيه يؤدي لإلغاء المرحلة بالكامل، قال: "ليست بالمنحى ده.. الحالة التي تعيشها مصر هي حالة سياسية جديدة، والهيئة الوطنية للانتخابات رصدت هذا الأمر، وكافة الإجراءات التي أشار إليها الرئيس على صفحته الرسمية اليوم هي محط نظر الهيئة الوطنية.



أردف : " مجلس الإدارة لديه تقرير بكافة التفاصيل والتظلمات وما أُثير فيها من أمور قد تؤثر في العملية الانتخابية، وسيصدر مجلس الإدارة قرارًا متعلقًا بهذه الأمور مع إعلان نتائج المرحلة الأولى غدًا."