حسام الخولي: نرغب في احترام صوت المواطن.. والرئيس يدعم دور الوطنية بالانتخابات

علق حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى .

وقال حسام الخولي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" سعداء ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السيسي يدعم الهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة بحكم الدستور ".



وتابع حسام الخولي :" الرئيس السيسي طالب بالفحص الشامل والدقيق لأي تظلمات أو طعون تم تقديمها في الجولة الأولى من الانتخابات ".



واكمل حسام الخولي :" نرغب في احترام صوت المواطن المصري في الانتخابات ويكون النائب ممثلا حقيقيا للشعب في مختلف الدوائر الانتخابية ".



ولفت حسام الخولي :" الكل هيبقى سعيد بتواجد شفافية ونزاهة في إجراءات العملية الانتخابية ".

