محمود مسلم: بيان الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب جاء كرسالة واضحة تعكس قوة الدولة المصرية

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن بيان الرئيس طالب بوضوح بـ"التدقيق" و"إعلاء الشفافية" في كافة الإجراءات، وهو أمر يجب العمل عليه فورا، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه لا يجوز أن يتوجه أي مرشح إلى مقر لجنة أو هيئة ولا يجد من يستقبله ويوضح له حقوقه وواجباته بحضور محاميه.

وقال محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب جاء كرسالة واضحة تعكس قوة الدولة المصرية وانتصارًا للأصوات التي طالبته بالتدخل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن أن من حق كل مرشح أن يعلم عدد الأصوات التي حصل عليها، وأصوات منافسيه، وعدد الأصوات الباطلة. واعتبر أن هذه حقوق أصيلة للمرشحين لا يجوز المساس بها، وهي السبيل الوحيد لإقناع الجميع بصحة النتائج، خاصة وأن كل مرشح يدخل الانتخابات ولديه قناعة بأحقيته في الفوز.