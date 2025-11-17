انتخابات النواب.. سليمان وهدان: الرئيس السيسي على مسافة واحدة من الجميع ويعظم دور المؤسسات والقانون

علق سليمان وهدان أمين الشؤون النيابية بحزب الجبهة الوطنية، على بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى .

وقال سليمان وهدان في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أوجه التحية والتقدير للرئيس السيسي على تحدثه في الوقت المناسب ".



وتابع سليمان وهدان :" كان هناك بعض التجاوزات في العملية الانتخابية بما يؤثر بالسلب على المظهر الحضاري والديمقراطي الذي تشهده مصر ".



واكمل سليمان وهدان :" الرئيس السيسي على مسافة واحدة من الجميع ويعظم دور المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة ".

ولفت سليمان وهدان :" بيان الرئيس السيسي بشان انتخابات مجلس النواب مؤسسي وحاد ويرسخ دولة القانون والمؤسسات ".

وتابع سليمان وهدان :" بيان الرئيس السيسي يوجه رسائل لكل مؤسسة بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية ".

