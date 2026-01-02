قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

زيلينسكي: 15 دولة ستشارك في اجتماعات كييف السبت لدفع عملية السلام

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال إن هناك 15 دولة ستشارك في اجتماعات كييف السبت لدفع عملية السلام.


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تسعى قبل كل شيء إلى السلام، ولكن ليس على حساب سيادتها.


وأضاف زيلينسكي - في خطابه بمناسبة العام الجديد - : "لنبدأ بالأهم.. ماذا تريد أوكرانيا؟ السلام؟ نعم، بأي ثمن؟ لا.. نريد إنهاء الحرب، وليس إنهاء أوكرانيا".


وأشار إلى أن الشعب الأوكراني صمد لمدة 1407 أيام في حرب شاملة.


ومضى قائلا "بالطبع، أكثر ما نريده الآن هو السلام.. نؤمن بالسلام، ونناضل من أجله، ونعمل من أجله.. وسنواصل ذلك، لأننا في عام 2026، نتمنى حقا أن تكون السماء هادئة والأرض مسالمة؛ وأن يملأ الدفء والنور بيوتنا ..وأن يعود جميع أبناء شعبنا إلى ديارهم".


وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنه في سياق عملية السلام، ستكون الوثائق جاهزة للتوقيع في يناير.
 

الرئيس الأوكراني القاهرة الإخبارية زيلينسكي

