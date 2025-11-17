الانتخابات.. حسام بدراوي يشيد ببيان الرئيس السيسي اليوم

قال الدكتور حسام بدراوي، البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في منتهي الأهمية لانه يؤكد ان الانتخابات ليست فقط صندوق الانتخابات وان العملية الانتخابية لابد ان تكون كاملة مشيرا الى ان هذا البيان سوف يجعل المصريين يذهبون أكثر الي صناديق الاقتراع.

واضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان وجود قائمة واحدة في الانتخابات تجعل البرلمان كأنه تعيين، منوها أن القائمة الموحدة الموجودة فقط تعني وجود رأي واحد فقط.

واستطرد بدراوي: أتمنى أن يعيد الرئيس السيسي التفكير في النظام الانتخابي، موضحاً الانتخابات الفردية هي الأساس في العملية الانتخابية.