برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حريص على ضمان نزاهة الانتخابات وصون إرداة الناخبين

النائب أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يعكس التزام الدولة باستقلالية المؤسسات واحترام إرادة المواطنين، مشيرًا إلى توافق رؤية حزب مستقبل وطن مع توجه الرئيس في تعزيز المشاركة السياسية والتأكيد على أهمية تمثيل جميع الأطياف الشعبية في البرلمان.

وقال "مدكور"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحزب يثمن مطالب الرئيس للهيئة الوطنية العليا للانتخابات للتدقيق في جميع الطعون والإحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، واتخاذ القرارات الصائبة بشأنها، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي لهذه المرحلة، مع إعادة إجراء الانتخابات لاحقًا بما يضمن عدالة المنافسة واحترام إرادة الناخبين.

وأضاف أن انتخابات مجلس النواب تمثل خطوة محورية لاستكمال مؤسسات الدولة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن رؤية حزب مستقبل وطن تركز على دعم برلمان قوي ومتعدد الأصوات، يعكس التنوع السياسي ويخدم مصالح الوطن والمواطنين، من خلال نواب يمثلون الشعب بشكل فعلي وحقيقي تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن الحزب أطلق سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية في مختلف المحافظات، بما يتوافق مع الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية، لتسهيل التواصل المباشر بين المرشحين والجمهور، وحث المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة في تعزيز فاعلية العملية السياسية، تحقيقًا لرؤية الحزب في بناء وطن يسوده الوعي والديمقراطية والمشاركة الإيجابية.

