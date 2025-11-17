حزب الاتحاد: توجيهات الرئيس تعزز نزاهة الانتخابات وتؤكد استقلالية الهيئة الوطنية

قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل تأكيدًا واضحًا على التزام القيادة المصرية بضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المستقلة.

وأضاف سيف في بيان له أن تركيز الرئيس على شفافية العملية الانتخابية يعكس فهمًا دقيقًا لأهمية حماية إرادة المواطنين وتقديم صورة واضحة عن أصواتهم.

وأوضح سيف أن حديث الرئيس تضمن رسالة قوية لكل الأطراف السياسية بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على مصداقية الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية الكاملة لإدارة كافة مراحل العملية الانتخابية من البداية حتى إعلان النتائج النهائية، وفقًا لأعلى المعايير القانونية والمهنية.

وأكد سيف أن توقيت هذه التصريحات كان مهمًا لإرسال رسالة لكل المرشحين والقوى السياسية بضرورة التعامل بمسؤولية وجدية مع الاستحقاقات القادمة، بما يشمل ضبط الدعاية الانتخابية، تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان متابعة دقيقة لكافة الإجراءات داخل اللجان.

وشدد نائب رئيس حزب الاتحاد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعد الضمانة الأساسية لأي انتخابات ناجحة، نظرًا لصلاحياتها القانونية في فحص الطعون، التحقيق في المخالفات، والإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق إرادة الناخبين دون أي تدخل خارجي أو ضغوط سياسية.

واختتم محمد سيف بالقول إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على بناء منظومة انتخابية متكاملة تحمي حق المواطنين في الاختيار وتعزز ثقتهم في العملية الديمقراطية، داعيًا جميع القوى السياسية إلى الاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة من خلال برامج عملية ومرشحين قادرين على تمثيل الشعب بكفاءة ومصداقية.