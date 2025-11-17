قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حزب الاتحاد: توجيهات الرئيس تعزز نزاهة الانتخابات وتؤكد استقلالية الهيئة الوطنية

عبد الرحمن سرحان

قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل تأكيدًا واضحًا على التزام القيادة المصرية بضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المستقلة.

وأضاف سيف في بيان له أن تركيز الرئيس على شفافية العملية الانتخابية يعكس فهمًا دقيقًا لأهمية حماية إرادة المواطنين وتقديم صورة واضحة عن أصواتهم.

وأوضح سيف أن حديث الرئيس تضمن رسالة قوية لكل الأطراف السياسية بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على مصداقية الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية الكاملة لإدارة كافة مراحل العملية الانتخابية من البداية حتى إعلان النتائج النهائية، وفقًا لأعلى المعايير القانونية والمهنية.

وأكد سيف أن توقيت هذه التصريحات كان مهمًا لإرسال رسالة لكل المرشحين والقوى السياسية بضرورة التعامل بمسؤولية وجدية مع الاستحقاقات القادمة، بما يشمل ضبط الدعاية الانتخابية، تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان متابعة دقيقة لكافة الإجراءات داخل اللجان.

وشدد نائب رئيس حزب الاتحاد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعد الضمانة الأساسية لأي انتخابات ناجحة، نظرًا لصلاحياتها القانونية في فحص الطعون، التحقيق في المخالفات، والإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق إرادة الناخبين دون أي تدخل خارجي أو ضغوط سياسية.

واختتم محمد سيف بالقول إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على بناء منظومة انتخابية متكاملة تحمي حق المواطنين في الاختيار وتعزز ثقتهم في العملية الديمقراطية، داعيًا جميع القوى السياسية إلى الاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة من خلال برامج عملية ومرشحين قادرين على تمثيل الشعب بكفاءة ومصداقية.

