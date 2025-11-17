قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: بيان الرئيس يعزز نزاهة الانتخابات وشفافيتها ورسالة طمأنة لكل المرشحين والناخبين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

ثمّن النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، بيان  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما جرى في بعض الدوائر خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن ما ورد في البيان يعكس حرص القيادة السياسية على صون إرادة الناخبين، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون في كل الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الأحداث محل الجدل تخضع للهيئة الوطنية للانتخابات وحدها باعتبارها هيئة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، يجسد احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعزز الثقة في مؤسساتها، كما يبعث رسالة طمأنة لكل المرشحين والناخبين بأن حقوقهم مصونة وأن صوت المواطن هو الأساس.

وأشار أبو النصر إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية، يمثل دعوة واضحة لترسيخ العدالة الانتخابية، ومنع أي محاولات للإضرار بالنزاهة أو التأثير على النتائج، مؤكداً أن هذه التوجيهات الرئاسية جاءت استجابة طبيعية لمطالبات وشكاوى بعض المرشحين في عدد من الدوائر، وهو ما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.


كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس المتعلقة بضرورة تعزيز شفافية الإجراءات، والتأكد من تسليم مندوبي المرشحين نسخاً من كشوف فرز الأصوات، حتى يعبر مجلس النواب القادم عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ويضم ممثلين اختارهم المواطنون عن قناعة ووعي كامل.


وأضاف أبو النصر ، أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء بإعادة الانتخابات كلياً أو جزئياً عند تعذر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، تؤكد أن الدولة لا تتهاون في إجراءاتها ولا تقبل بغير الحقيقة والوضوح التام.

وفيما يتعلق بالمخالفات الدعائية، شدد أبو النصر ، على أهمية توجيه الرئيس للهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه ما تم رصده من مخالفات، لضمان الرقابة الفعالة على الإنفاق والدعاية، ومنع تكرار أي تجاوزات في المراحل والدوائر المتبقية.


واختتم النائب محمد أبو النصر ، تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الرئيس السيسي جاء ليعزز ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية، وليؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مصلحة الوطن وإرادة الشعب فوق كل اعتبار.

النواب إنتخابات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

زينة تتصدر الترند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد