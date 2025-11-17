العطيفي: رسالة الرئيس السيسي تطمئن المواطنين بأن أصواتهم محفوظة بالقانون

أكد أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس السيسي التي تضمنت إمكانية إلغاء نتائج دائرة أو حتى مرحلة كاملة إذا ثبتت المخالفات، هي رسالة واضحة لكل من الناخبين والمرشحين بأن الحق والإنصاف هما أساس العملية الديمقراطية.

وقال أحمد العطيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحقيق في المخالفات التي شابت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أنها رسخت لمبادئ أساسية في "الجمهورية الجديدة" على رأسها سيادة القانون، وشفافية العملية الانتخابية، واحترام إرادة الناخبين.

وتابع أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن الحزب أصدر بيانا رسميا يثمن فيه هذه الخطوة التي تعكس روح المسؤولية الوطنية للقيادة السياسية، مؤكدا أن رسالة الرئيس السيسي تحمل ثقة عميقة في مؤسسات الدولة، وتطمئن المواطنين والمرشحين بأن أصواتهم محفوظة بالقانون.