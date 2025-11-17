قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حسام بدراوي: الرئيس السيسي تلقى معلومات عن غضب الشارع من انتخابات النواب.. فيديو

حسام بدراوي
حسام بدراوي
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ قراراتها عن طريق ما يصلها من أجهزة الدولة، موضحًا أن الرئيس السيسي استشعر أن هناك أزمة على الأرض في انتخابات مجلس النواب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي تلقى معلومات عن غضب الشارع من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى حرية التعبير عن الرأي في مصر، ولابد من الفصل بين السلطات، موضحًا أن هناك تداخلًا بين السلطات، والدولة عندما تحتاج أمرًا يغيره البرلمان.

وأضاف أن التعددية والنقد البناء يصنعان استقرار الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود قانون إجراءات جنائية يحمي المواطن، مؤكدًا أن مصر تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التحديات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن موقف مصر في غزة شجاع، مؤكدًا تأييده لدور الرئيس السيسي في كل الأزمات المحيطة بالدولة، ومشيرًا إلى أن مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على مواجهة إسرائيل في المنطقة، موضحًا أن الأعداء يعملون على إحداث وقيعة بين مصر والسعودية وسيفشلون.

وتابع: «التعاون المصري السعودي هو الأساس في مواجهة المخططات الإسرائيلية».

وحول قمة شرم الشيخ، قال: «عملنا فرحًا والعريس والعروسة لم يحضروا»، موضحًا أنه كان لابد من حضور حماس وإسرائيل.

وأشار إلى أن قمة السلام في شرم الشيخ شهدت مشاركة عظيمة من قادة العالم، موضحًا أن الولايات المتحدة هي من تقود العالم حاليًا.

وتابع: «أتمنى أن تعمل أمريكا على الموافقة على إقامة الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، ولو وافق ترامب على الدولة الفلسطينية سيتم إسقاطه من قبل اللوبي الصهيوني».

وأوضح أنه يخشى من اللوبي الصهيوني الوقوف ضد قيام الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لديها مشكلات اقتصادية ولابد من العمل على حلها.

وحول القضية الفلسطينية، قال إن مصر مازالت واقفة بجانب القضية الفلسطينية وداعمة لغزة، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي على موقفه الداعم لها.

وحول الاستثمارات التي تقوم بها الدولة المصرية، قال إن الاستثمار العقاري جيد ولكنه لا يحقق التنمية، مشيرًا إلى أن المنظومة الضريبية تشهد تحسنًا كبيرًا، متمنيًا ألا تتغير بتغير الوزير.

