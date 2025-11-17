حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن التكتل الانتخابي يجب أن يأتي بعد انتخابات مجلس النواب، معلقا: مينفعش يحصل التكتل قبل الانتخابات لازم بعد الانتخابات عشان تكون هناك قوة.

وتابع الدكتور حسام بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التعددية في البرلمان، أمر ضروري، مضيفا: أنا اتبع الليبرالية الاجتماعية وأنشأت حزب وتم اختطافه من قبل مجموعة من الناس، وبعدها خرجت من الحزب، وبعد مخرجت من الحزب .. الحزب وقع، فكري كان لـ حرية السوق ووجود القطاع الخاص، وكان مخططي تحميل الدولة التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية.

وأوضح المفكر السياسي، أن حزبا العدل والوعي، تحدثا بلغة الليبرالية الاجتماعية، ولذلك أعمل على دعم تلك الأحزاب، لأن تفكيرنا واحد، مضيفا: غير مقبول منافسة مؤسسات الدولة للقطاع الخاص.

وأضاف المفكر السياسي: وحول الانتخابات مش شرط كل من يشتكي يكون صاحب حق، والأمور كانت فجة في بعض اللجان، وأمام الهيئة مهمة صعبة، وثقة الناس في العدالة كبيرة.

وذكر: أحيانا الأحكام تفوق توقعات الناس، والهيئة الوطنية للانتخابات أمامها مهمة صعبة، اعتقد وجود ناخبين أكثر في حالة الإعادة ببعض اللجان.

وأردف: كل اللي قولته في الحوار الوطني لم يؤخد به، ولذلك لم أذهب مرة أخرى للحوار الوطني، وكنت مسئول في الحوار الوطني عن رؤية مصر 2030، وذهبت للوزراء المعنيين وتابعت عن كثب كل ما يخص الرؤية، ولكني لم أجد مناقشة جدية.

وتابع: المستشار حازم بدوي قال: لن يأتي نائب تحت القبة نائب إلا بإرادة المواطنين.. أرفع له القبعة ولكن عليه أن يتأكد من فعل ذلك، نحن مرجعيتنا الدستور كلام الرئيس السيسي اليوم يعبر عن الدستور المصري.

وأردف: أنا مع الرئيس السيسي 100% وأشكره، ولكن مؤسسات في الدولة قد تتلاعب، السلطات اللي في النص من وجهة نظري تطبق قرارات الرئيس بشكل غير كامل.