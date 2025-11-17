حسام بدراوي: بدون المعارضة يكون هناك خلل في البرلمان

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي الكبير، ان الحكومة لابد أن تنفصل على البرلمان، لافتا أن عدم اختيار البرلمان للحكومة يجعل تشيك فيه.

واضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه بدون المعارضة يكون هناك خلل في البرلمان، مؤكدا أن المعارضة لا تعني انتقاد كل شيء.

ولفت بدراوي ان البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في منتهي الأهمية لانه يؤكد ان الانتخابات ليست فقط صندوق الانتخابات وان العملية الانتخابية لابد ان تكون كاملة مشيرا الى ان هذا البيان سوف يجعل سوف يجعل المصريين يذهبون أكثر الي صناديق الاقتراع.

واضاف بدراوي، ان وجود قائمة واحدة في الانتخابات تجعل البرلمان كأنه تعيين، منوها أن القائمة الموحدة الموجودة فقط تعني وجود رأي واحد فقط.

واستطرد بدراوي: أتمنى أن يعيد الرئيس السيسي التفكير في النظام الانتخابي، موضحاً الانتخابات الفردية هي الأساس في العملية الانتخابية.