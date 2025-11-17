حسام بدراوي يقدم حلقة على مسؤوليتي بدل أحمد موسى

تفاجأ جمهور برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد بالدكتور حسام بدراوي يقدم حلقة اليوم على الهواء.

حيث أكد بدراوي أن الإعلامي أحمد موسى وفريق إعداد البرنامج طلب منه تقديم الحلقة اليوم للجمهور حيث يجري حوار شامل حول الانتخابات البرلمانية مع الإعلامي أحمد موسى على الهواء.

ومن جانبه أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرسالة القوية التي كتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث طلب الرئيس السيسي اللجنة العليا للانتخابات أن تحقق في الشكاوى الواردة من المرشحين لمجلس النواب.