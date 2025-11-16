قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات
خالد عبد العزيز وممدوح عيد يشاركان في عزاء الراحل محمد صبري
أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي
الأهلي والزمالك يجتمعان في وداع الراحل محمد صبري
توك شو

أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى أهمية ميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، معلقا: ميناء شرق بورسعيد أصبح الثالث عالميًا والأول إفريقيًا طبقًا لتصنيف البنك الدولي، كما دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء في العالم، رغم أن أعمال التطوير فيه ما زالت مستمرة.


وأردف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» قائلًا: بدأنا جني ثمار 10 سنوات من تجهيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى دخول 2.5 لـ 3 مليارات دولار صادرات متوقعة للقنطرة غرب خلال عام، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات 800 مليون دولار خلال شهر.


وأشار موسى إلى أن ميناء السخنة سيشهد طفرة غير مسبوقة، مع إنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا في مرحلة واحدة بتوجيه مباشر من الرئيس، لتفادي ارتفاع التكاليف مستقبلًا.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأت «جني الثمار»، موضحًا أن منطقة القنطرة غرب التي لم تكن تضم مصنعًا واحدًا أصبحت تضم 46 مشروعًا في الغزل والنسيج والملابس.


واختتم أحمد موسى: تستهدف المنطقة جذب نحو 300 شركة جديدة، وتضم اليوم 29 جنسية مختلفة وأكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة.

