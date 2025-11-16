أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى أهمية ميناء شرق بورسعيد البحري الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، معلقا: ميناء شرق بورسعيد أصبح الثالث عالميًا والأول إفريقيًا طبقًا لتصنيف البنك الدولي، كما دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء في العالم، رغم أن أعمال التطوير فيه ما زالت مستمرة.



وأردف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» قائلًا: بدأنا جني ثمار 10 سنوات من تجهيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى دخول 2.5 لـ 3 مليارات دولار صادرات متوقعة للقنطرة غرب خلال عام، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات 800 مليون دولار خلال شهر.



وأشار موسى إلى أن ميناء السخنة سيشهد طفرة غير مسبوقة، مع إنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا في مرحلة واحدة بتوجيه مباشر من الرئيس، لتفادي ارتفاع التكاليف مستقبلًا.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأت «جني الثمار»، موضحًا أن منطقة القنطرة غرب التي لم تكن تضم مصنعًا واحدًا أصبحت تضم 46 مشروعًا في الغزل والنسيج والملابس.



واختتم أحمد موسى: تستهدف المنطقة جذب نحو 300 شركة جديدة، وتضم اليوم 29 جنسية مختلفة وأكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة.