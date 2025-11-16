أحمد موسى: الإخوان يسعون للسلطة فقط.. ودعم الجيش واجب وطني لا يقبل المساومة

قال الإعلامي أحمد موسى إن عدداً من الناس ما زالوا يتوهمون أن جماعة الإخوان تمثل الدين أو الجهاد، بينما حقيقتهم على حد وصفه أنهم يسعون للسلطة فقط ولا يحملون أي مشروع ديني حقيقي.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، شدد موسى على أن القوات المسلحة كانت وما زالت في صف الشعب، باعتبارها جزءًا منه وملكًا له، مؤكدًا أن الوقوف خلف الجيش ودعمه يعد واجبًا وطنيًا لا نقاش فيه.

وأضاف موسى أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا من أي وقت مضى، ولم يعد يقبل أي محاولة للتلاعب بعقله أو إعادة تقديم وجوه ارتبطت بالجماعة الإرهابية، وفي مقدمتهم بحسب قوله الدكتور سليم العوا.

وأشاد موسى بردود فعل المواطنين على منشوره عبر منصة “إكس” بشأن إشادة العوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جاءت رافضة له بسبب مواقفه السابقة.

وأشار موسى إلى أن ما كشفه قبل سنوات عن الأموال المضبوطة داخل منازل قيادات الإخوان ظل يتكرر عبر السنين، لافتًا إلى الاتهامات الأخيرة الصادرة من حركة حماس في تركيا بحق عناصر إخوانية تتهمهم بالاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من تبرعات موجهة لغزة.