محمود مسلم: الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته فاجأ الجميع

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات، يمثل خطوة مهمة في وقت حرج.

وتابع محمود مسلم، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين: "الرئيس كعادته فاجأ الجميع بتدخله وهذا يدل على أن الرئيس ملتحم بالناس وأنه متداخل ومتفاعل مع قضايا الناس ويريد أن يصل الحق إلى أصحابه وأن يكون الاختيار للمصريين".

واستكمل: "كان هناك استغاثات عديدة من مرشحين مختلفين وهناك طعون حتى يأخذ كل واحد حقه".

وتابع "فكرة البرلمان أن هذا نائب يتم اختياره من قبل الناس ليعبر عنهم ومن يثق فيه الناس لا يملك أحد إلا أن يحترمه.