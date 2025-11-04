رئيس الهيئة العامة للاستثمار: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء يساندان وبقوة الاستثمار في مصر

أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه توسعنا فى مراكز خدمات المستثمرين ولدينا 14 مركز خدمة، وقدمنا خدمات بشكل سريع ولدينا منصة للتأسيس، وسنعمل على منصة أخرى أوائل الشهر المقبل كمنصة تجريبية لتوثيق مجالس إدارات وجمعيات عمومية.

وقال حسام هيبة، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يساندان وبقوة الاستثمار فى مصر، وعلى هذا نحن نحاول أن نزرع مفهوم الاستثمار وكيف يكون الاستثمار سواء محلى أو أجنبى مؤثر فى دفع عجلة التنمية مصر وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر الأولى فى أفريقيا كوجهة استثمارية والثانية فى منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات، وخلال العامين الماضيين زاد عدد الشركات فى مصر بنسبة 21%.

وأشار إلى أن نعمل فى مشروع كبير بتوجيهات من الرئيس السيسى بان نعيد هيكلة الإجراءات فى كافة الموافقات والتراخيص الموجودة فى مصر منوط بتنفيذه وزارة الاستثمار، وخلال أيام قليلة سنبدأ هذه العملية.