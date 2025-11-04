قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء يساندان وبقوة الاستثمار في مصر

محمود محسن

أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه توسعنا فى مراكز خدمات المستثمرين ولدينا 14 مركز خدمة، وقدمنا خدمات بشكل سريع ولدينا منصة للتأسيس، وسنعمل على منصة أخرى أوائل الشهر المقبل كمنصة تجريبية لتوثيق مجالس إدارات وجمعيات عمومية.

وقال حسام هيبة، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يساندان وبقوة الاستثمار فى مصر، وعلى هذا نحن نحاول أن نزرع مفهوم الاستثمار وكيف يكون الاستثمار سواء محلى أو أجنبى مؤثر فى دفع عجلة التنمية مصر وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر الأولى فى أفريقيا كوجهة استثمارية والثانية فى منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات، وخلال العامين الماضيين زاد عدد الشركات فى مصر بنسبة 21%.

وأشار إلى أن نعمل فى مشروع كبير بتوجيهات من الرئيس السيسى بان نعيد هيكلة الإجراءات فى كافة الموافقات والتراخيص الموجودة فى مصر منوط بتنفيذه وزارة الاستثمار، وخلال أيام قليلة سنبدأ هذه العملية.

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب

لو معاك من 6 آلاف إلى 650 الف.. أفضل استثمار في سبائك الذهب

احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية

مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

