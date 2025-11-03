متحدث الوزراء: اتفاق مصري قطري لإنشاء مشروع استثماري في الساحل الشمالي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، تم بحث مجمل علاقات التعاون بين البلدين والتأكيد على حرص البلدين على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الاقتصاد 24" على "القناة الأولى المصرية"، أن أبرز ما تم التوافق عليه بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر والتي بحثها والاتفاق عليها بصورة سابقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد الثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وتابع: سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين البلدين في مشروع بمنطقة سما وعلم الروم بمحافظة مطروح.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء والجانب القطري سيعلنان كافة التفاصيل بالحزمة الاستثمارية في الأيام القليلة المقبلة، وهي بصفة عامة شراكة استثمارية هامة تعكس عمق العلاقات بين البلدين والفرص الواعدة في مصر.

وأكد أن منطقة سما وعلم الروم في مطروح، جزء من منطقة الساحل الشمالي التي أصبحت تزخر بالفرص الواعدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، فهي مشروع استثماري واعد يضيف لمنطقة الساحل الشمالي في مصر.

كما تم خلال الاجتماع، بحث عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية والجهود المشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لدعم تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وعرض رئيس وزراء قطر، تطلعه لاستمرار التنسيق بين البلدين في عدد من ملفات أخرى في المنطقة بما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة.