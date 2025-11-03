استثمارات مصرية قطرية.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الإتفاق على وجود حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، مشيرا إلى أن المشروع سيضيف إلى الاقتصاد الوطني مكاسب كبيرة ومتنوعة، تشمل توفير فرص عمل للمواطنين، وتحصيل ضرائب، وضخ استثمارات أجنبية مباشر.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيكون شراكة مصرية قطرية، مؤكدا ان تلك الشراكة تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي وأمير دولة قطر، خاصة أن طبيعة التعاقد هي شراكة تهدف إلى تنمية المنطقة وليس بيعاً للأراضي، مما يضمن تحقيق مصلحة وطنية عليا.

وتابع المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروع الاستثماري الضخم سيتركز في منطقة "سملة وعلم الروم" بمحافظة مرسى مطروح، وسيشمل المشروع مكوناً عقارياً وآخر سياحياً.

وأشار الحمصاني إلى أن المشروع يأتي في إطار الشراكة بين البلدين وليس البيع، وسيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد المصري على غرار المشروعات الكبرى السابقة.