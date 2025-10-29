الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة صباح اليوم، يأتي في إطار حرص الدولة على إحياء المناطق التاريخية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن هذا المشروع يُعد جزءاً أساسياً من جهود الدولة لتنظيم حركة التجارة في قلب القاهرة، ومعالجة حالة العشوائية التي عانى منها سوق العتبة على مدى السنوات الماضية.

وأعلن محمد الحمصاني، أن المرحلة الأولى التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء اليوم، شملت تطوير ثلاثة شوارع رئيسية في منطقة العتبة بإجمالي أطوال تصل إلى 321 مترًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه مصري. وقد تم تنفيذ هذه المرحلة من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن عملية التطوير ليست مجرد تنظيم لأماكن البائعين، بل هي عملية شاملة تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة السيارات والمواطنين، وأضاف: "التطوير يشمل أيضاً تحسين واجهات المحلات ورفع كفاءة العمارات المحيطة ليعود للمنطقة طابعها المميز".

وفيما يخص أوضاع البائعين، أكد المستشار الحمصاني أن المشروع يستهدف توفيق أوضاع ما يقرب من 500 من الباعة، حيث تم تخصيص أماكن محددة ومنظمة لكل بائع بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة، لضمان عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى، وحول آلية العمل خلال فترة التطوير، أوضح أنه تم التنسيق مع الباعة لإخلاء الأماكن مؤقتاً لحين انتهاء الأعمال، مع السماح لهم بالعودة فوراً إلى أماكنهم المخصصة بعد تجهيزها.

واختتم محمد الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه هي المرحلة الأولى فقط من المشروع، وأن العمل سيستمر تباعاً لتطوير باقي شوارع ومناطق سوق العتبة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتحديث الأسواق والحفاظ على المناطق التراثية.