وزير الشباب يتفقد استاد النادي المصري الجديد للوقوف على آخر الاستعدادات قبل الافتتاح

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، استاد النادي المصري الجديد، وذلك في إطار متابعة آخر الاستعدادات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للاستاد، والاطمئنان على جاهزيته لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وخلال الجولة، اطلع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على أعمال التطوير التي شهدها الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، والمدرجات، وغرف خلع الملابس، والمرافق الخدمية، ومنظومة الإضاءة والتأمين، بما يتوافق مع المعايير الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في توفير منشآت رياضية حديثة وآمنة تخدم الشباب والرياضيين، وتدعم استضافة البطولات والفعاليات الكبرى.

من جانبه، أعرب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن استاد النادي المصري الحديد يمثل إضافة مهمة للمنشآت الرياضية بالمحافظة، ويسهم في دعم الحركة الرياضية وخدمة أبناء بورسعيد.