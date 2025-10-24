قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي،  أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 18 إلى 24 أكتوبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات والملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة لقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية لبحث التعاون في إدارة وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج، حيث أكد أن ما يهم الحكومة الآن هو الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في عملية إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج، وتمت الإشارة إلى أن محفظة استثمارات الشركة في السوق المصرية تبلغ 350 مليون دولار، ويعمل بمصانعها حوالي 10 آلاف عامل.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية، حيث أكد سعي الدولة المستمر لتعظيم عوائد مختلف أصولها، من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وقد وصل إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانًا، أما محافظة الجيزة فقد تم حصر 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر في إطار "المشروع القومي لضبط النيل"، مؤكدًا الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، مُثمنًا جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المشروع يعني اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، مع متابعة الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الري بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل، مؤكدًا أن هناك أهمية خاصة لهذا المشروع، وحرصًا على اختيار أفضل الشركات لإدارته وتشغيله على أعلى مستوى عالمي، وتمت الإشارة إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لإقامة حفل كبير في "الأرينا" الموجودة بالحديقة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها رفع درجات الاستعداد القصوى لافتتاح المتحف المصري الكبير، والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية، والتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

كما التقى مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية والوفد المرافق لها لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة، حيث أكد أن العلاقات المصرية القطرية في أفضل مراحلها الآن، وأن البلدين شهدا تعاونًا وثيقًا في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، وأوضح  أن التعاون بين البلدين مستمر خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لاسيما ملف إدخال المساعدات الإنسانية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على وصول 30 ألف خيمة إيواء إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة قبل قدوم فصل الشتاء ضمن ما يزيد على 80 ألف خيمة إيواء ستدخل إلى القطاع تباعًا.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من مشروعات في إطار المرحلة الأولى، والإسراع في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

وقد تم توضيح أن عدد القرى التي تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرية من القرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولى، فيما بلغ عدد القرى التي تتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80% إلى 95%، 745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين 60% إلى 80%.

وشهدت الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر الحالي الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القرى المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعًا، واستلام 1427 مشروعًا في العديد من القطاعات.

والتقى رئيس الوزراء مع نائب رئيس مجموعة "سيتك" الصينية (CITIC) لاستعراض فرص الشراكة الممكنة مع المجموعة في عدد من المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 5 ملايين م3 يوميًا، وذلك خلال 5 سنوات مع وجود خطة طموحة لوصولها إلى 10 ملايين م3 يوميًا.

كما رحب بعقد شراكة مع المجموعة لإقامة مصنع لها في مصر لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، معربًا عن استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة وإقامة الإنشاءات المدنية الخاصة بالمصنع.

وافتتح رئيس الوزراء مصنع شركة "أوبو" العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان في إطار خطة استثمارية تقدر بنحو 50 مليون دولار، وأكد أن المشاركة في الافتتاح تأتي تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تعمل على جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات، ويوفر المصنع 2000 فرصة عمل وينتج نحو 5 ملايين وحدة سنويًا.

وقد تمت الإشارة إلى نجاح مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، بسعة قصوى نحو 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون دولار.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث أشار إلى حرص رئيس الجمهورية على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بالمشروع، والذي من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، كما أكد  على الاستمرار في توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة للمشروع، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقًا للجداول الزمنية المخططة.

والتقى رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية لاستعراض فرص الشراكة الممكنة في مجال تحلية مياه البحر، حيث أعرب عن تقديره للتعاون مع الشركة في الكثير من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن الشركة أثبتت أنها شريك موثوق بعد نجاحها في مشروعات الشراكة القائمة مع الحكومة.

كما أكد  أن "أكوا باور" تبرز كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تحلية المياه، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة في إنشاء محطات لتحلية المياه، فضلًا عن توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين".

أكوا باور تحلية مياه البحر رئيس الوزراء أوبو حياة كريمة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

المفتي السابق يحذر من تصدّر غير المؤهلين للحديث في القضايا العقدية عبر وسائل التواصل

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل توجيه قوافلها إلى شمال سيناء لنشر الوعي الصحيح

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الرحمة والرفق في التعامل مع العصاة والمنحرفين السبيل الحقيقي للإصلاح

بالصور

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد