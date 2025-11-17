أحمد موسى: توجيهات الرئيس السيسي شددت على الالتزام بمعايير النزاهه في انتخابات النواب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البيان الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سير الانتخابات البرلمانية جاء ليشدد على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس أعطى توجيهات واضحة لضمان أن تعكس النتائج «الإرادة الحقيقية للناخبين»، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على أهمية الالتزام بما يسفر عنه تصويت المواطنين دون أي تدخل.

وأشار إلى أن الرئيس دعا إلى التأكد من حصول مندوبي المرشحين على صور رسمية من كشوف فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وهو الإجراء الذي يحدده القانون لكن لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب في بعض اللجان، وفقًا لما ذكره موسى.

وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حضور المندوبين جميع مراحل الفرز، وكذلك حصول كل مرشح أو وكيله على نسخة من محاضر الفرز، إلا أن شكاوى عديدة وصلت للرئاسة حول عدم تنفيذ هذه الضمانات في عدد من الدوائر.

ولفت إلى أن الرئيس أكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو أن يأتي أعضاء مجلس النواب معبرين فعليًا عن اختيارات الشعب، وأن أي خلل أو نقص في إجراءات الشفافية يجب التعامل معه بحزم.

كما أشار إلى أن الرئيس منح الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا في حال تعذر التأكد من الإرادة الحقيقية للناخبين، بما في ذلك إعادة العملية الانتخابية كليًا أو جزئيًا في بعض الدوائر.

وكان الرئيس السيسي قد نشر بيانًا عبر حساباته الرسمية دعا فيه الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق في الأحداث والطعون المتعلقة ببعض الدوائر الفردية، واتخاذ القرارات التي تضمن إظهار النتائج كما جاءت من الناخبين دون أي تغيير.