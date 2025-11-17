الرئيس السيسي يوجه بضمان أقصى درجات الشفافية في الانتخابات البرلمانية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة ترسيخ مبادئ النزاهة والوضوح في العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية أن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للناخبين في جميع الدوائر.

وخلال تعليقه على الأحداث المرتبطة بمنافسات المقاعد الفردية، دعا الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إجراء مراجعة دقيقة للوقائع والطعون المقدمة، واتخاذ القرارات التي تضمن الشفافية الكاملة، حتى لو تطلب الأمر إلغاء المرحلة بالكامل أو إعادة التصويت في بعض الدوائر.

وفي السياق نفسه، أوضح الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن توجيهات الرئيس جاءت لتسد ثغرات ظهرت في سير العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بحضور مندوبي المرشحين أثناء الفرز وتسليمهم صورًا رسمية من كشوف الحصر ومحاضر اللجان، وهو ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم ينفذ بالشكل المطلوب في بعض اللجان.

وأضاف موسى أن هدف تلك الإجراءات هو ضمان أن يكون أعضاء مجلس النواب معبرين فعليًا عن أصوات المواطنين، وأن تتم العملية الانتخابية وفق قواعد واضحة لا لبس فيها.