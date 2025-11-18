انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ويتسعرض صدى البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 47.020 جنيهًا، وسعر البيع 47.120 جنيهًا.

بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.030 جنيهًا، وسعر البيع 47.130 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيهًا، وسعر البيع 47.058 جنيهًا.

اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 46.990 جنيهًا، وسعر البيع 47.125 جنيهًا.