أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الولايات المتحدة في مجلس الأمن: القرار يضمن غزة مستقرة و إسرائيل آمنة
مدير الوطنية للانتخابات: الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها
اقتصاد

انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ويتسعرض صدى البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 47.020 جنيهًا، وسعر البيع 47.120 جنيهًا.

بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.030 جنيهًا، وسعر البيع 47.130 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيهًا، وسعر البيع 47.058 جنيهًا.

اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 46.990 جنيهًا، وسعر البيع 47.125 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

