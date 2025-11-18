انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ويتسعرض صدى البلد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 47.020 جنيهًا، وسعر البيع 47.120 جنيهًا.
بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.030 جنيهًا، وسعر البيع 47.130 جنيهًا.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيهًا، وسعر البيع 47.058 جنيهًا.
اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 46.990 جنيهًا، وسعر البيع 47.125 جنيهًا.