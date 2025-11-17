قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 17-11-2025، في البنوك المصرية عند حاجز 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، كأقل سعر له.

سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.11 جنيه للشراء.
47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
47.12 جنيه للشراء.
47.22 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 
47.15جنيه للشراء.
47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.11جنيه للشراء.
⁠47.21جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى
47.08 جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
47.08 جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى  الخليجى
47.08  جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى
47.08 جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
47.05 جنيه للشراء.
47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

