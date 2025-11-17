تراجع في البنوك .. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأثنين

بعد تراجع الدولار اليوم… يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه ، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي 47.13 جنيه للشراء ,47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.11 جنيه للشراء و47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 47.07 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47 جنيه للشراءو 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.11 جنيه للشراء و47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.