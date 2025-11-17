100 ألف دولار.. منصة مصرية تفوز بجائزة ميتا الكبرى للابتكار في الذكاء الاصطناعي

منحت شركة ميتا الجائزة الكبرى لبرنامج "مسرّع الذكاء الاصطناعي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا" لمنصة Rology المصرية المتخصصة في التشخيص الإشعاعي عن بُعد، وذلك تقديراً لحلها الابتكاري في أتمتة تقارير الأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتبلغ قيمة الجائزة 100,000 دولار، إلى جانب حصول الفريق على دعم هندسي وتقني كامل من شركاء ميتا خلال المرحلة المقبلة.

وجاء الإعلان خلال ختام قمة الذكاء الاصطناعي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا التي عقدت على مدار يومين في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء تقنيين ورواد أعمال من مختلف الدول. وشهدت القمة استعراض أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم والخدمات العامة، مع تسليط الضوء على الشركات الناشئة القادرة على تقديم حلول محلية عالية التأثير.

وفازت Rology بالجائزة الكبرى بعدما تأهلت للنهائيات ممثّلةً لمصر، حيث أثبتت منصتها قدرتها على أتمتة إصدار تقارير الأشعة السينية من خلال نظام ديناميكي يحاكي الاستدلال السريري، بما يسهم في تسريع التشخيص وتحسين جودة الرعاية الصحية. وأكدت لجنة التحكيم تميز الشركة في معايير الابتكار، وملاءمة الحل للسوق، والقدرة على التوسع إقليمياً، إضافة إلى قوة الفريق ونضج التنفيذ التقني.

وقال كوجو بواكي، نائب رئيس السياسات العامة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في ميتا، إن الموجة التالية من الابتكار العالمي ستنطلق من منظومات العمل المحلية، مشيراً إلى أن ميتا تسعى من خلال مسرّع الذكاء الاصطناعي ونماذج Llama إلى تمكين المطورين والشركات الناشئة من بناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة احتياجات المجتمعات بشكل فعّال وقابل للتوسع.

وكان برنامج "مسرّع الذكاء الاصطناعي" قد استقبل شركات ناشئة من ثماني دول تشمل مصر والإمارات والسعودية وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتركيا والسنغال، حيث خضعت الفرق لبرامج حضانة امتدت من 6 إلى 8 أسابيع، شملت جلسات تدريبية، وتوجيه مهني، ودعماً تقنياً من خبراء ميتا. وتأهلت أفضل شركة من كل دولة إلى العرض النهائي في دبي، الذي انتهى بفوز Rology بالجائزة الكبرى وسط منافسة قوية من الشركات المتأهلة من الدول الأخرى.