ابتداءً من ديسمبر.. التذاكر الإلكترونية وسيلة دخول المتحف الكبير

بداية من1 ديسمبر 2025، تعتمد إدارة المتحف المصري الكبير، الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، على أن يتوقف بيع التذاكر عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.



أسعار التذاكر الإلكترونية لدخول المتحف المصري الكبير؟



وحددت إدارة المتحف المصري الكبير، أسعار التذارك الإلكترونية وفقا لكل فئة من المصريين والعرب والأجانب كالتالي:

ـ المصري البالغ 200 جنيه.

ـ طفل مصري 100 جنيه.

ـ طالب مصري 100 جنيه.

ـ كبار السن مصريين 100 جنيه.

ـ عربي أو أجنبي بالغ 1,450 جنيهًا.

ـ طفل عربي أو أجنبي 730 جنيهًا.

ـ طالب عربي أو أجنبي 730 جنيهًا.

ـ عربي أو أجنبي مقيم 730 جنيهًا.

ـ طفل عربي أو أجنبي مقيم 370 جنيهًا.

ـ طالب عربي أو أجنبي مقيم 370 جنيهًا.

ابتداءً من ديسمبر التذاكر الإلكترونية ستصبح الوسيلة الوحيدة لدخول المتحف المصري الكبير، وذلك فى إطار تنظيم عمليات الدخول والخروج والاستمتاع بتجربة زيارة مريحة وثرية.



ويُعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

وتدعو إدارة المتحف التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف: www.gem.eg.