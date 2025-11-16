عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير

قالت الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا، إنّ المتحف المصري الكبير أمر مبهر وعظيم، موضحة: "حجم هذا المتحف لا يمكنني مقارنته بأي شيء آخر، فقط حين ذهبت إلى المتحف ونظرت إلى هذه التماثيل، وكيف تم تصميمها، كان أمرًا مذهلًا إلى أقصى حد، وكنت أتساءل كيف تم صنعها".

وأضافت كوتوفا، في لقاء مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما كنت أتساءل كيف تم تقسيمها وكيف تم تقسيمها إلى مجتمعات وإلى مواضيع مختلفة".

وتابعت: "كان الأمر موسعًا للغاية ومنظمًا للغاية، يمكنك أن تذهبي إلى هذه الصالة داخل المتحف وتعودي مرة أخرى من ناحية أخرى هذه القطع الرائعة حين تريها على الحقيقة يصبح الأمر مختلفًا".

وواصلت: "نعم، لقد كان أمرًا مذهلًا والمتحف نفسه كيف تم تصميمه، تحبي أن، أنا أحب أن أرى تصميم المتاحف والفن المعماري الخاص بها، وبعدها لديك هذه الرؤية خلف الأهرامات وبعدها تنظري إلى الشمس واللون الأخضر وكأنك جئت إلى هذه المنصة الرائعة التي تسطع بكل الضوء، كان أمرًا مبهرًا، ولا تسعني الكلمات لوصفه".



