آثار مزينة| تفاصيل إحالة 7 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة النصب والإحتيال

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 7 متهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة النصب والإحتيال علي شخص والاستيلاء علي مبلغ مالي ضخم منه بزعمهما لديهم مقبرة فرعونية بالقاهرة.



تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في القضية رقم 6555 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2154 لسنة 2025 جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمون زيفوا أثرا بقصد الاحتيال عبر إعداد قطع أثرية مزيفة وأجهزة إلكترونية وتوصيلات ومعدات تستخدم للكشف عما في باطن الأرض، لإيهام المجني عليه بوجود مقبرة أثرية كبرى.



كما، أنهم تهيأوا لسلب أموال المجني عليه عبر إحداث أمل بحدوث ربح وهمي من بيع الآثار واشتركوا مع آخر مجهول قام بإرسال مقطع فيديو يظهر مقبرة مزعومة تضم عشرات القطع الأثرية ثم هاتف المجني عليه مدعيا قدرته على إشراكه في الاتجار بها ما دفع الضحية إلى ضخ أموال طائلة ظنا بجدية المشروع، وأن المتهمين استخدموا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بواقعة مزورة، وأنهم استغلوا الثقة التي نشأت لديه بعد مشاهدة الفيديو المرسل، فسلبوه أمواله مقابل مشروع تنقيب لم يكن موجودا في الأساس.