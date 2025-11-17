تفاصيل حيثيات معاقبة عاطل بالمشدد في تهمة اغتصا.ب فتاة بالقاهرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل لاتهامه باغتصاب ابنة زوجته بنطفة السيدة زينب.



المتهم استغل حداثة سنها

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان المتهم واقع ابنة زوجته والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما مستغلا حداثة سنها وأنها تقيم في بيته حال كونه من المتولين تربيتها.





وتابعت المحكمة، أن المتهم تسلل إلى فراش المجني عليها وأوثق قدمها شالا حركتها وحسر عنها ملابسها ثم فض غشاء بكارتها ودأب على تكرار فعلته لفترة دامت قرابة العام ونصف العام وهددها بعدم الإفصاح لوالدتها.





كما، أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها ثبت أن غشاء البكارة لديها من النوع اللحمي الحلقي وبه تمزق قديم مما يشير لكون المجني عليها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها فنيا.