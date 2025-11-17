القبض على عامل تعدى على صاحب محل بسلاح ابيض بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تعدى أحد الأشخاص على آخر بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة المحلة من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من (عامل) لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة ، إثر حدوث مشاجرة لخلافات مالية بينهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه ، وبحوزته الأداة المستخدمة (سلاح أبيض).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.