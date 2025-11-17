مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بقنا

لقى شخص وأصيب آخر باختناق، عقب سقوطهما داخل بيارة منزل بمنطقة العزازية بمدينة دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر عقب سقوطهما داخل بيارة منزل بمنطقة العزازية بدشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة عقب انتشالها من الحفرة إلى مشرحة المستشفى، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية للموقع مصرع جابر. م 59 عامًا، وإصابة مصطفى. م، باختناق عقب سقوطهما داخل بيارة منزل.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



