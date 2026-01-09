إيقاف أعمال بناء مخالف ومصادرة المعدات بـ مجاويش في الغردقة

بناءً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص ، وتعمليات اللواء ياسر حماية حماية مدينة الغردقة ، قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بالاشتراك مع شرطة المرافق بمتابعة أعمال البناء المخالف ومصادرة المعدات .

أوضح اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة انه خلال الجولة المرورية المكثفة لفرق المتابعة الميدانية وقسم التنظيم بالحي ، تم رصد عقار بمنطقة مجاويش شرع صاحبه في تنفيذ أعمال بناء مخالفة للضوابط والاشتراطات البنائية المعمول بها ، وتم علي الفور تكليف قسم التعديات بالإيقاف الفوري للأعمال ومنع استكمال أي إنشاءات داخل الموقع.

وأضاف رئيس حي جنوب الغردقة بأنه تمت مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة لضمان عدم تكرارها ، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء للحفاظ على سلامة المواطنين والتخطيط العمراني للمدينة.