الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد يرفع درجة الاستعداد القصوى بسبب العواصف الترابية

منصور ابوالعلمين

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية بعدد من المناطق.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات

كما أكد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط رياح، أمطار متفاوتة الشدة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الإسكندرية - شمال الوجه البحري - وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة قد يصاحب ذلك تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم - مطروح وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

