الداخلية تكشف تفاصيل وجود شخص يحمل سلاحا ناريا داخل دار الأوبرا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور، نشره أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بوجود شخص يحمل سلاحا ناريا، وتتبعه له داخل دار الأوبرا المصرية بمنطقة الزمالك في القاهرة، وتصويره خلال تحدثه مع أصدقائه.

وبالفحص؛ تبين أن الشخص الظاهر بالصور “فرد شرطة” من قوة إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، وكان متواجدا بمكان خدمته في ساحة دار الأوبرا ضمن خدمات تأمين فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنعقد حاليا فيها.

كما تبين عدم صحة قيامه بتتبع هذا الشخص أو آخرين أو تصويرهم.

وجارِ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.



