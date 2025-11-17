السيطرة علي حريق بأحد المخازن دون خسائر شمال بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، منذ قليل على حريق نشب داخل مخرن تجميع بالات قماش قديم «هالك» واجولة قطن قديم، بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن يملكه أحد الأهالي وبداخله بالات هالك أقمشة وقطن قديم، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بقيادة العقيد إسلام ذكريا، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المتأخمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحريق وملابسات